امانة مجلس الوزراء: عطلة العيد تبدأ الثلاثاء المقبل

حددت الامانة العامة للمجلس الوزراء، الاثنين، عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل. وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".

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