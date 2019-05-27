وأضاف أنه "بعد موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم الاحتياجات اللازمة لإنشاء هذه المراكز في جميع المحافظات، وتقديم خدماتها خلال العام الجاري"، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة الى "تأهيل المزيد من الملاكات المتخصصة للعمل وادارة هذه المراكز".
من جانب اخر ، اشار وزير التخطيط الى انه "بحث مع الجانب السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض المباشرة الفعلية بإنشاء الملعب الذي اهداه الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق، والبدء بإعادة تأهيل شارع الرشيد وفقاً لاتفاقيات الدعم التي اقترحتها المملكة في وقت سابق لدعم جهود استقرار وتعافي العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر التخطيط تعلن موافقة السعودية على توفير الدعم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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