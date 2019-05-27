التعادل الايجابي يحسم مواجهة الصناعات والكرخ في الدوري الممتاز

وافتتح الكرخ التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسين جبار في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف حسن سعد النتيجة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد الصناعات بقوة وتمكن من تسجيل هدفين، فالاول جاء عن طريق سيف فليح في الدقيقة 53 قبل ان يعدل مصطفى محمود النتيجة في الدقيقة 75.



بهذا التعادل، بلغ الكرخ النقطة 54 في المركز الثالث، فيما وصل الصناعات الى النقطة 29 في المركز السابع عشر.