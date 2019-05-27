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التعادل الايجابي يحسم مواجهة الصناعات والكرخ في الدوري الممتاز

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2019-05-27 | 18:04

التعادل الايجابي يحسم مواجهة الصناعات والكرخ في الدوري الممتاز

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حسم التعادل الايجابي 2-2، مباراة الصناعات الكهربائية امام الكرخ في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح الكرخ التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسين جبار في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف حسن سعد النتيجة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد الصناعات بقوة وتمكن من تسجيل هدفين، فالاول جاء عن طريق سيف فليح في الدقيقة 53 قبل ان يعدل مصطفى محمود النتيجة في الدقيقة 75.


بهذا التعادل، بلغ الكرخ النقطة 54 في المركز الثالث، فيما وصل الصناعات الى النقطة 29 في المركز السابع عشر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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