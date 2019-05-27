أبل تتعهد بإشعار المستخدمين في حال تتسب التحديثات بإبطاء هواتفهم

جاء ذلك في أعقاب انتقادات واسعة النطاق تعرضت لها الشركة أواخر العام 2017 عندما اعترفت بأنها تتسبب في إبطاء أداء الهواتف القديمة بفعل تراجع أداء البطاريات مع مرور الوقت.
وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أثارت المخاوف مع شركة آبل العام الماضي بشأن ممارساتها المتعلقة بإبطاء الأجهزة وعدم وجود تحذيرات للمستهلكين.
وقالت الهيئة في بيان "منذ أن أثارت هيئة المنافسة والأسواق مخاوفها، بدأت شركة أبل بالفعل في أن تكون أكثر مرونة مع مستخدمي أجهزة آيفون".
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