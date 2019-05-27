العراق يتلقى دعوة لمشاركة ببطولة تايلند الدولية للمنتخبات الاولمبية

وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوة رسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة m-150 التي ستجري هناك شهر كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات هي ايران والبحرين وسوريا والاردن وتايلند فضلا على العراق"، مبينا ان "الاتحاد التايلندي حدد المدة من ٢٠-٢٩ كانون الاول موعدا لاقامة البطولة".واضاف كريم ان "الاتحاد ارسل الدعوة للمدير الفني للمنتخب عبد الغني شهد لدراسة الجدوى الفنية من المشاركة فيها، لاسيما انها تاتي قبل ايام قليلة من المشاركة في بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستضيفها تايلند ايضا".

يشار الى ان قرعة النهائيات الاسيوية ستجري في تموز المقبل.

