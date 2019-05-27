الأردن والسويد يبحثان حشد الدعم لـ"الأونروا"

بحث الأردن والسويد الخطوات المشتركة التي سيقومان بها بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومسؤولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، في عمان.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الاجتماع تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

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واستعرض الطرفان آليات تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين وحضره ممثلو العديد من الدول، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الصفدي وهمرجرين على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي.

وتعاني الوكالة هذا العام عجزا يصل حوالي 200 مليون دولار، وستصوت الجمعية العامة على تمديد ولايتها هذا العام، فيما يعمل الأردن والسويد في إطار شراكة ممنهجة لدعم الوكالة.

وثمن الصفدي جهود السويد تجاه الأنروا التي تمثلت بالتبرع بمائتي مليون دولار للوكالة على مدى أربع سنوات وحشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة.

وأكد الصفدي وهمرجرين على ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، مشددان على استمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِي إطار الاتحاد الأوروبي.