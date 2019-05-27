انت الان تتابع مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حدادًا على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم. وفي 17 مايو الجاري، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن الحادث أسفر عن اشتعال

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