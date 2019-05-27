انت الان تتابع تيريزا ماي تقر بنتائج "مخيبة جدا" في انتخابات البرلمان الاوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بنتيجة "مخيبة جدا" في انتخابات البرلمان الاوروبي بعدما مني حزبها بهزيمة كبرى أمام حزب بريكست المناهض للاتحاد الاوروبي بزعامة نايجل فاراج.
وكتبت ماي في تغريدة "ليلة مخيبة جدا للمحافظين" مضيفة "لقد خسر نواب أوروبيون ممتازون مقاعدهم، وهزم مرشحون ممتازون".
وأضافت "هذا يظهر أهمية التوصل الى اتفاق حول بريكست، وآمل بصدق ان تكون هذه النتائج في صلب نقاشات البرلمان".
وحصل حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج على نحو 31,8% من الأصوات بحسب نتائج جزئية، ما يعزز احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وعاقب الناخبون بشدة حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء والذي تراجع إلى المرتبة الخامسة بحصوله على 9,1 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج جزئية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية اضطرت لتنظيم هذا الاقتراع على عجل قبل أن تعلن الجمعة استقالتها في السابع من حزيران/يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر تيريزا ماي تقر بنتائج "مخيبة جدا" في انتخابات البرلمان الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.