شكرا لقرائتكم خبر عن ساجد جاويد يعلن ترشحه لخلافة ماي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم (الاثنين)، إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، مؤكداً أنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف على تويتر«سأترشح كي أصبح الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم».

وأضاف «نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي».