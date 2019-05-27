مودي: ايران والهند تربطها اواصر حضارية

اعرب رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ عن "شكره لبرقية التهنئة الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ بمناسبة فوزه ب​الانتخابات​ البرلمانية"، مؤكدا ان "ايران والهند تربطهما اواصر حضارية". وكان الرئيس روحاني قد اعرب في برقية تهنئته بفوز مودي وحزبه بالانتخابات البرلمانية بالهند قد اعرب عن ثقته في ان تشهد العلاقات العريقة بين ​طهران​ و​نيودلهي​ نموا اكثر فاكثر.

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