الرئيس السريلانكي: سنوقف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس ​سريلانكا​ ​مايثريبالا سيريسينا​ أنه سيوقف العمل ب​حالة الطوارئ​ الصارمة خلال شهر لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99 في المئة بعد اعتداءات ​الفصح​"، مشيراً إلى أن "​قوات الأمن​ نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 نيسان".

وكان الرئيس أعلن حالة الطوارئ التي تمنح ​الجيش​ سلطات واسعة تمكنهم من اعتقال المشتبه بهم وذلك بعد يوم من الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة أدت إلى مقتل العشرات وجرح 500 شخص.