الكرملين: إعلان أوكرانيا الإفلاس شأن داخلي

أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "​الكرملين​ يعتبر أنه ليس هناك ضرورة للتعليق على فكرة، حاكم مقاطعة دنيبرو بيتروفسك رجل الأعمال الأوكراني، إيغور كولومويسك، حول إفلاس ​أوكرانيا​، لأنه أمر داخلي ولا يمكننا ولا نريد التعليق عليها. في هذه الحالة، نحن نتحدث عن سمعة البلاد كمقترض موثوق، ومن المعروف أن هناك التزامات بإعادة الديون، ونحن ننطلق من هذا المبدأ".

وكان كولومويسك قد أعلن ، في وقت سابق، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن الرئيس الجديد لأوكرانيا، ​فلاديمير زيلينسكي​، يجب أن يتخلى عن برنامج مساعدات ​صندوق النقد الدولي​ أو يعلن إفلاس البلاد وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق في كانون الأول 2018، على قرض كييف، مبلغ بقيمة 3.9 مليار دولار، لمدة 14 شهرًا، وفي الشهر ذاته تم دفع 1.4 مليار دولار بموجب قرار الصندوق، وستدفع الأموال المتبقية على أساس مراجعات نصف سنوية.