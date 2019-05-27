الداخلية السعودية تنفي صحة تقارير بشأن تطبيق "لائحة الذوق العام"

أصدرت ​وزارة الداخلية السعودية​ بيانًا تعليقًا على تقارير إعلامية تتحدث عن بدء تطبيق "لائحة المحافظة على ​الذوق العام​" الصادرة بموجب قرار لمجلس الوزراء الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية نفيه صحة هذه التقارير، موضحًا أن "اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والإجراءات المتعلقة بتطبيقها لا تزال قيد الدراسة مع الجهات المعنية".

وأكد المصدر أن "الإعلان عن موعد بدء تطبيق اللائحة سيأتي من الجهات الرسمية".

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يذكر أن لائحة "الذوق العام" تقضي بفرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال (أكثر من 1.3 ألف دولار) على المواطنين للظهور في أماكن عامة بلباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورًا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.

كما تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ما لم يكن مرخصًا بذلك، وإيذاء مرتادي الأماكن العامة بالقول أو الفعل أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وأثارت تلك اللائحة ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يزعم أنه يظهر إلقاء الأمن السعودي القبض على رجل في أحد المراكز التجارية بالرياض، بسبب ارتدائه بنطالًا قصيرًا "شورت"، ما اعتبره كثيرون أول حالة لتطبيق اللائحة.