وزير النفط الكويتي: نتوقع توازن السوق قبيل نهاية 2019

أكّد وزير ​النفط​ الكويتي ​خالد الفاضل​، لوكالة "رويترز" أنه "من المتوقع أن تتوازن سوق النفط قبيل نهاية عام 2019 مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب"، مشيرًا إلى أن "مهمة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لم تنته بعد".

وأوضح الفاضل أنه "لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأميركي الصيني على ​الاقتصاد العالمي​ بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأميركي يتزايد"، لافتًا إلى أن "هذه الضبابية تجعل من الصعب على أوبك وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام".

وشدد على أنه "من السابق لأوانه حاليًا الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد حزيران"، كاشفًا عن أن "قلقًا كبيرًا موجود في السوق اليوم بشكل رئيسي فيما يتعلق بمخاوف الإمدادت. على سبيل المثال، تأثير قرار ​الحكومة الأميركية​ الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يسجل بعد".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و​روسيا​ ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم أوبك+، قد اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا من أول كانون الثاني ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.