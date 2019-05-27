روحاني: ايران واذربيجان عازمتان على الارتقاء بالسلام والاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "إيران وأذربيجان عازمتان على الارتقاء بالسلام والاستقرار في المنطقة في ظل تعزيز التعاون بينهما على مختلف الصعد وتحقيق الرفاهية والسعادة لشعبي البلدين".
وورد في برقية تهنئة وجهها روحاني الى نظيره الاذربيجاني الهام علي افـ بمناسبة يوم استقلال بلاده أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان تربطهما أواصر الجوار وقواسم تاريخية وثقافية ودينية مشتركة منذ استقلال هذا البلد".
واعرب روحاني عن تهانيه للحكومة والشعب الاذربيجاني بذكرى الاستقلال، داعيا الله بالصحة والتوفيق له والسعادة والتقدم للشعب الاذربيجاني.
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