الحدث: الكنيست يصوت مبدئيا على حل نفسه بأولى الخطوات نحو انتخابات مبكرة

أفادت قناة "الحدث" بان "​الكنيست​ يصوت مبدئيا على حل نفسه في أولى الخطوات نحو انتخابات مبكرة". وتتجه اسرائيل الى انتخابات مبكرة في شهر ايلول المقبل بعد فشل جهود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة جديدة. وأفادت الاذاعة الاسرائيلية بأن "الحلبة السياسية يسودها الاعتقاد بأن تجرى انتخابات جديدة وان يكون موعدها في الثالث من أيلول القادم كما يبدو وذلك يأتي عقب تعثر المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة".

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