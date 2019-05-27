طرابلسي: إقرار الموازنة ليس حلم الشعب اللبناني

أكّد النائب ​عدنان طرابلسي​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إقرار ​الموازنة​ ليس حلم ​الشعب اللبناني​"، مشيرًا إلى أن "الأسئلة التي تدور في بال هذا الشعب: بعد كل هذه النقاشات هل هناك نية وإجراءات حقيقية لوقف الهدر و​الفساد​؟ وهل ستلتزم ​الحكومة​ بنسبة عجز 7.6 %؟ وهل ستدور عجلة ​الاقتصاد​ المتعثر؟ وهناك عشرات الأسئلة والشعب ينتظر الإجابات على أرض الواقع".

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