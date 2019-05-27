الحسن بحثت مع بعثة الامم المتحدة الاحتياجات الانتخابية للبنان واستقبلت النائبين علامة والخليل

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ النائب ​فادي علامة​، وتم التباحث في امور تتعلق بمنطقة المتن الجنوبي. واستمعت الحسن من علامة الى "الواقع الانمائي للضاحية الجنوبية وما يمكن ان تقدمه البلديات في هذه المنطقة المكتظة".

وعرضت الحسن مع النائب ​انور الخليل​ لشؤون جنوبية عامة ولاوضاع قضاء مرجعيون - حاصبيا على الصعد الانمائية والخدماتية، وما يمكن ان تقدمه الوزارة من دعم للبلديات.

والتقت بعد الظهر وفدا من بعثة ​الامم المتحدة​ لتقييم الاحتياجات الانتخابية للبنان ضم كلا من: ريشارد غي، لويس بيطانزو وناثان دالتو. وجرى البحث في الامكانيات التي يمكن ان توفرها الامم المتحدة من خلال مشاريعها في لبنان لدعم المؤسسات والمديريات والبلديات التابعة ل​وزارة الداخلية​ لتسيير العملية الانتخابية على اسس صحيحة وشفافة وديموقراطية، فضلا عن توفير المساعدة في الامور التقنية عبر التجهيزات التي يمكن ان تساعد في عمليات الفرز وغيرها.

واستمع الوفد الى الوزيرة الحسن في تقويمها للواقع الانتخابي، والنواقص القائمة في بعض التجهيزات التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الاقتراع بشكل طبيعي من دون مشقة العناء والصعود الى الطوابق والاستعانة بعناصر الدفاع المدني.