بطيش التقى سفير بريطانيا وتباحثا في اتفاقية الشراكة بين البلدين

التقى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ وقد تباحثا في اتفاقية الشراكة بين البلدين وتعديلاتها. وتوافقا على مواصلة الدراسات في إيطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا.

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