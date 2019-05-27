افرام: مبروك إحالة الموازنة إلى مجلس النواب

علق النائب ​نعمة افرام​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إحالة ​الموازنة​ إلى ​مجلس النواب​، قائلا: "مبروك إحالة ​مجلس الوزراء​ للموازنة إلى مجلس النواب. إنتظرنا 20 جلسة ونتطلع بفارغ الصبر الى تعميق ​النقاش​ في ​لجنة المال والموازنة​ مع أهمية وضع الخيارات الاقتصادية الاجتماعية الإصلاحية في أساسها، وسنكون كلجنة إقتصاد وتخطيط أمينين على ذلك".

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