السجن مع النفاذ والحبس الفوري للرجل القوي في رومانيا

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بوخارست: حكم الإثنين على الرجل القوي في رومانيا زعيم اليسار ليفيو دراغنيا بالسجن مع النفاذ لثلاث سنوات ونصف سنة بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال عامة، ما يعني حبسه على الفور غداة هزيمة نكراء لليسار في بلاده في الانتخابات الأوروبية.

وثبتت محكمة النقض العليا في رومانيا الحكم الصادر في حزيران/يونيو الماضي على زعيم الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الحاكم.

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وأمام دراغنيا (56 عاما) الذي لم يكن حاضرا في قاعة المحكمة، 24 ساعة للتوجه إلى أقرب دائرة شرطة لتنفيذ العقوبة التي لا بد أن تؤثر على طموحاته السياسية.

وكان منع من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب إدانة مع وقف التنفيذ في ملف قضائي آخر يتعلق بالغش في الانتخابات.

ويتهمه معارضوه بالسعي الى تخفيف قانون العقوبات للإفلات من القضايا التي تستهدفه.