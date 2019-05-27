شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليار جنيه جُملة موزانة هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2019/2020، 7 مليارات و553 مليون و305 ألف جنيه، بزيادة قدرها 747 مليون و990 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغت جملة موازنة الهيئة 6 مليارات و805 مليون و315 ألف جنيه.

وبلغت جُملة الإيرادات الجارية المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة 274 مليون جنيه، بزيادة قدرها 57 مليون جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغت 217 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات الرأسمالية 7 مليارات و279 مليون و305 ألف جنيه بموازنة العام الجديدة 2019/2020.

فيما بلغت مُخصصات الأجور بمشروع موازنة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بالعام المالى الجديد 94 مليون و400 ألف جنيه، مقابل 88 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 6 ملايين و400 ألف جنيه.