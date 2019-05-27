شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 مليار جنيه جملة إيرادات هيئة الثروة المعدنية بالعام المالى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية عن السنة المالية 2019/2020، 2 مليار و406 ملايين و960 ألف جنيه، بزيادة قدرها 389 مليونًا و960 ألف جنيه عن إيرادات الهيئة بموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغت 2 مليار و17 مليون جنيه.

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فيما قُدرت جملة المصروفات بمشروع موازنة العام الجديد بمبلغ 187 مليونًا و575 ألف جنيه، بزيادة قدرها 16 مليونًا و574 ألف جنيه عن جملة المصروفات المُدرجة بموازنة العام المالى الحالى، حيث بلغت 171 مليون وألف جنيه.

وتُحقق الهيئة فائض مُتوقع يؤول للخزانة العامة للدولة يبلغ 2 مليار و219 مليون و385 ألف جنيه، بزيادة قدرها 373 مليون و386 ألف عن موازنة العام المالى الحالى 2018/2019، حيث بلغ الفائض فيها مليار و845 مليون و999 ألف جنيه.