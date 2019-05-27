أثار مقطع فيديو متداول على الأنترنت الجدل حول من اعتقد أنها امرأة ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حول(ها) رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.
وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق بعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون كيف أن لا أحد أخبرها بذلك.
وبخلاف ذلك، أكد موقع “سوشيال بالعربي” أنه بعد هذا الجدل، والتحقق من الأمر، تبين أن الفيديو لرجل من جنسية آسيوية، وليس امرأة، وأن تفسير بعض بأنه معتمرة، جاء بسبب مظهره بالشعر الطويل.
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف “معتمرة” تلبس إحرام الرجال داخل الحرم.. هذه حقيقة الأمر – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.