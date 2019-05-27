إيقاف “معتمرة” تلبس إحرام الرجال داخل الحرم.. هذه حقيقة الأمر – فيديو

أثار مقطع فيديو متداول على الأنترنت الجدل حول من اعتقد أنها امرأة ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حول(ها) رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.

وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق بعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون كيف أن لا أحد أخبرها بذلك.

وبخلاف ذلك، أكد موقع “سوشيال بالعربي” أنه بعد هذا الجدل، والتحقق من الأمر، تبين أن الفيديو لرجل من جنسية آسيوية، وليس امرأة، وأن تفسير بعض بأنه معتمرة، جاء بسبب مظهره بالشعر الطويل.

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