في الذكرى الثامنة لوفاته.. عائلة كمال العماري تحيي ذكراه وتطالب بالحقيقة الكاملة

على مقربة من الذكرى الثامنة لوفاته، تستعد عائلة، وأصدقاء كمال العماري، الناشط، الذي قتل على إثر إصابته في إحدى مسيرات حركة 20 فبراير في مدينة آسفي، نهاية شهر ماي من عام 2011، لإحياء الذكرى، مجددين طلبهم بكشف الحقيقة الكاملة.

وقالت جمعية وأصدقاء كمال العماري، اليوم الاثنين، إنها ستحيي ذكرى العماري، بعد غد الأربعاء، بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، وهي الوقفة، التي تنظمها تحت شعار “الحقيقة، والإنصاف، وجبر الضرر”.

وكانت الجمعية اقتصرت في تخليدها لذكرى العماري، في العام الماضي، على زيارة قبره، وإحياء ذكراه في مدينة آسفي، غير أنها، اليوم، تعلن نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط.

يذكر أن قاضي التحقيق أصدر، قبل ثلاث سنوات، أمرا بعدم المتابعة في ملف وفاة كمال العماري، أحد نشطاء عشرين فبراير، على إثر العنف، الذي تعرض له أثناء تدخل قوات الأمن لمنع تظاهرة احتجاجية لحركة عشرين فبراير في مدينة آسفي، يوم الأحد 29 ماي 2011، وقد أحيل الملف على قاضي التحقيق، منذ عام 2012، بناءً على ملتمس من النيابة العامة.