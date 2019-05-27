حادث مميت لترامواي البيضاء…قتيل في اصطدام مروع

لقي راكب دراجة نارية حتفه في الدارالبيضاء، جراء اصطدامه بقاطرة لـ”الترامواي” على مستوى محطتي الفداء، والسراغنة.

وأوضحت شركة “ديف كازا”، المكلفة بتشغيل “ترامواي” الدارالبيضاء، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن الحادث وقع، يوم الجمعة الماضي، على السكة الخاصة بـ”الترامواي”، التي من غير المسموح عبورها، في أي حال من الأحوال من قبل باقي مستعملي الطريق، سواء أكانوا سائقي سيارات، أو دراجات نارية، أو راجلين.

وأضافت الشركة ذاتها أن سائق “الترامواي” لم يتمكن من تفادي الاصطدام، على الرغم من قيامه بفرملة طارئة، مشيرة إلى أنه تم نقل سائق الدراجة على الفور إلى المستشفى، قبل أن توافيه المنية نتيجة الجروح البليغة، التي أصيب بها.

وذكرت “ديف كازا”، في البلاغ ذاته، أن فرق الوكالة المستقلة للنقل الباريسي المكلفة باستغلال “ترامواي” الدارالبيضاء انتقلت، بالإضافة إلى الشرطة ورجال الوقاية المدنية، إلى عين المكان لمعاينة الحادث.