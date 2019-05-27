إسبانيا تدين مغربيا اعترف بقتل 7 مهاجرين سريين من أصل 27

أصدرت المحكمة الزجرية بـ”لاس بالماس”، مؤخرا، حكما ضد مغربي يملك قاربا للهجرة السرية، يدينه بالسجن النافذ لمدة 11 عاما، بعدما اعترف بتسببه في وفاة سبعة مهاجرين سريين من أصل 27 كانوا على مثن القارب المتجه نحو سواحل “جزيرة لانثروتي” الإسبانية.

ووفقا لما ذكرته مصادر إعلامية إسبانية محلية، أن المتهم محمد سعود، والذي امتثل أمام القاضي عبر تقنية الفيديو من داخل سجن ” تاييتشي ”، بمساعدة مترجم، اعترف بارتكابه 7 جرائم قتل دون نية إحداثها، إضافة الى جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب.

وكان 7 مهاجرون لقوا مصرعهم غرقا ليلة 15 من شهر يناير 2018 إثر إنقلاب قارب كان على متنه 27 شخص مرشح للهجرة السرية، بالمياه المحاذية لشاطئ “Teguise”، قادمين من سواحل مدينة طانطان بغية الوصول إلى أرخبيل الكناري في رحلة استغرقت ثلاثة أيام.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، قضت المحكمة بتعويض لعائلات الضحايا 7 قدره 60 ألف يورو، بعد إدانته بالمنسوب إليه، حيث واجهت المدعية العامة للمحكمة، المتهم بمجموعة من المعطيات حول افتقار القارب لأنظمة السلامة وسترات النجاة، ما عرَّض المهاجرين للخطر وأدى لوفاة بعضهم.