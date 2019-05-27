قبل نهائي”تشامبيونز ليغ”..الترجي يوجه رسالة لـ”الكاف” للضغط على الوداد

أعلن نادي الترجي الرياضي، ظهر اليوم الإثنين، توجيهه لمراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، من أجل إلغاء الإنذارات الصادرة في حق الثلاثي معز بن شريفية، والذاودي، ثم اللاعب غيلان الشعلالي.

وحسب الصفحى الرسمية للنادي الترجي الرياضي التونسي على “الفايسبوك”، فإن الإدارة تطالب بإلغاء الإنذارات التي وجهها الحكم المصري زغلول جريشة للاعبين المذكورين، والذين سيكونون أبرز الغائبين عن إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت خطوة ممثل التونسي، بعد 24 ساعة فقط من توجيه الوداد لمراسلة إلى “الكاف” للتظلم على الأخطاء التي كان بطلها جريشة في مباراة الذهاب بمركب الأمير مولاي عبد الله، وحرمت “الأحمر والأبيض” من هدف، بداعي لمس الكرة.