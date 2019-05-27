ترامب يضغط على اليابان لانتزاع "امتيازات سابقة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، لعلاج ما أسماه بـ"اختلال تجاري" مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع آبي، عقب اجتماع قمة بينهما، إن هدفه هو إزالة الحواجز التجارية حتى تحظى الصادرات الأميركية بفرصة عادلة في اليابان.

وأفاد ترامب أنه يأمل في أن يكون لديه المزيد لإعلانه بشأن التجارة قريبا جدا.

وأضاف أنه "لدينا اختلال كبير لا يصدق، كما تعلمون، اختلال تجاري مع اليابان لسنوات عديدة، عديدة، تمتعت خلالها اليابان بميزة كبيرة"، وتابع: "إنهم رجال أعمال بارعون، ومفاوضون بارعون، ووضعونا في موقف صعب جدا. لكن أعتقد أننا سنبرم صفقة مع اليابان".

ومن جهته، قال آبي إن الزعيمين اتفقا على تسريع وتيرة المحادثات الثنائية، لكنه تحاشى الإجابة على سؤال عن التوقيت.

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وصرّح ترامب، الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام على "تويتر"، يوم أمس الأحد، إنه يتوقع خطوات كبيرة بشأن التجارة بعد انتخابات مجلس المستشارين، في اليابان، في تموز/ يوليو.

وصرّح ترامب في مستهل المحادثات يوم الإثنين "على صعيد التجارة، أعتقد أننا سنعلن عن بعض الأشياء، على الأرجح في آب/ أغسطس، والتي ستكون جيدة جدا لبلدينا".

لكن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، ياسوتوشي نيشيمورا، أبلغ الصحفيين أنه لا يوجد توافق على التوصل إلى اتفاق تجارة بحلول آب/ أغسطس.

وأكد آبي، الذي أقام علاقة دافئة مع ترامب منذ تولية الرئيس الأميركي، على تقارب العلاقات.

وصرّح آبي خلال المؤتمر الصحفي "زيارة الرئيس ترامب والسيدة ترامب فرصة ذهبية لكي نظهر بوضوح تلك العلاقة الراسخة أمام العالم بأسره، وفي اليابان أيضا".