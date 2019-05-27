سحب الثقة من المستشار النمساوي والتوجه لانتخابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صوت البرلمان النمساوي، اليوم الإثنين، مع سحب الثقة من مستشار البلاد، سباستيان كورتز، وذلك بعد 10 أيام من الفضيحة التي أطاحت بائتلافه مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

ويمهد التصويت الطريق أمام تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل إجراء انتخابات جديدة.

واحتاج البرلمان إلى تصويت الأغلبية فقط، اليوم، لتمرير التشريع الذي تقدم به الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض للإطاحة بكورتز وحزبه حزب الشعب النمساوي.

وأعلنت نائبة البرلمان، دوريس بوريس، سحب الثقة من المستشار كورتز، من دون أن تقدم على الفور نتيجة التصويت المفصلة.

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وكان كورتز قد أطلق رصاصة الرحمة على ائتلافه الذي يتكون أيضا من حزب "الحرية" اليميني في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما تم تداول مقطع مصور يظهر زعيم حزب الحرية أثناء عرضه على ما يبدو امتيازات على مستثمرة روسية مزعومة.

ودفع هذا الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى التقدم بتشريع عزل كورتز وحزبه من السلطة.

ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

يأتي التصويت غداة ظهور حزب كورتز أكثر قوة في الانتخابات الأوروبية.