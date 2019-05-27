مسابقة نيكون للتصوير الفوتوغرافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة بدأت مسابقة The Nikon International Small World لأول مرة في عام 1975 كوسيلة للاعتراف بالجهود التي يبذلها المشاركون في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر الضوئي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت “Small World” معرضًا رائدًا للصور المجهرية من أوسع مجموعة من التخصصات العلمية. شروط التقديم Advertisements أي شخص فوق سن 18 عامًا مؤهل، باستثناء موظفي نيكون وعائلاتهم وحكام المسابقة والأفراد العاملين في تصنيع أو بيع المجاهر أو الملحقات ذات الصلة أو معدات التصوير الفوتوغرافي. الفائزون بالجائزة الأولى السابقين غير مؤهلين للفوز بالجائزة الأولى في المسابقات الثلاث التالية مباشرة للمسابقة التي فازوا بها، ولكن يمكنهم الفوز بجوائز أخرى. أي صورة فازت في أي مسابقة أخرى لتصوير الصور المجهرية ليست مؤهلة. يجب أن تؤخذ “Photomicrographs” باستخدام المجهر الضوئي، مثل واحدة من سلسلة نيكون من المجاهر. جميع أنواع المجهر الضوئي والعينات مقبولة. لا يُسمح بالإلكترونات وأي مجاهر أخرى لا تلتقط صورًا باستخدام تقنية الضوء. تصوير الماكرو غير مسموح به. استخدام معدات نيكون غير مطلوب. لا يوجد مصاريف ضرورية للدخول أو الفوز بالمسابقة. آخر موعد للتقديم: 30 نيسان (أبريل) 2020. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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