منحة جامعة قطر لدراسة درجة البكالوريوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تقدم جامعة قطر عددا من المنح الدراسية لاستقطاب الطلبة المؤهلين، لاسيما أولئك الذين قد تحول ظروفهم المادية دون حصولهم على فرصة إكمال تعليمهم الجامعي. وتمنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية. شروط التقديم Advertisements الحصول على شهادة الثانوية. الطالب المقدم على تخصص علمي يُدرس باللغة الانجليزية كرغبة أولى وثانية، عليه أن يكون مجتاز للبرنامج التأسيسي بتقديم شهادة الآيلتس IELTS بمعدل 5.5 فما فوق، وشهادة امتحان السات SAT بمعدل 570 فما فوق، أو امتحان الأي سي تي ACT بمعدل 24 فما فوق . وهذا للتأكد من كفاءة الطالب وقدراته في اللغة الإنجليزية والرياضيات. كشف درجات رسمي ونهائي مصدق من الجهة المدرسية المختصة. أن يكون كشف الدرجات مصدقًا من وزارة التربية أومن وزارة خارجية الدولة الموجودة فيها المدرسة. أن يكون كشف الدرجات مصدقًا من سفارة دولة قطر بتلك الدولة أو من سفارة تلك الدولة بدولة قطر. ترجمة عربية أو إنجليزية معتمدة مرفقة مع كشف الدرجات الأصلي إن كان صادرًا بلغة أخرى غير العربية أو الإنجليزية. آخر موعد للتقديم: 11 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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