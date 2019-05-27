الصين وروسيا تقاطعان ورشة المنامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية، قواه وي، اليوم الإثنين، إن الصين وروسيا ستقاطعان ورشة المنامة المزمع عقدها في البحرين الشهر المقبل.

وأضاف السفير الصيني لدى لقائه مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين، نبيل شعث، اليوم، أن مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة فيه.

وأكد السفير موقف بلاده الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

ونقلت "وفا" عن شعث قوله إن الورشة الاقتصادية الأميركية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني، ولن يشارك فيها، معتبرا إياها جزءا من صفقة القرن الأميركية.

ووضع شعث، السفير الصيني في صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من انتهاكات إسرائيلية جسيمة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة، مثمنا دور الصين وجميع الأصدقاء في العالم.