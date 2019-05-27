زمالة للصحفيين من الشرق الأوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تقدم IJP للمرة السادسة عشر زمالة سفر وعمل للصحفيين الشباب من الشرق الأوسط، وخاصة من مصر ولبنان والأردن وفلسطين لقضاء شهرين في ألمانيا. تهدف هذه الزمالة إلى تمكين الصحفيين الشباب من الإلمام بالقضايا السياسية في ألمانيا في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية. وسيؤدي هذا إلى زيادة الوعي بجوانب العلاقات بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط في المستقبل، كما سيمنحهم رؤية شخصية عن العقلية والثقافة والحياة اليومية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. شروط التقديم Advertisements الصحفيين العرب والألمان من مصر ولبنان والأردن وفلسطين. العمل كموظف منتظم أو متدرب أو صحفي في إحدى وسائل الإعلام. إجادة جيدة جدًا للغة الإنجليزية. إجادة اللغة الألمانية مهارة مرحب بها، ولكنها ليست أحد الشروط الأساسية للتقديم. آخر موعد للتقديم: 16 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

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