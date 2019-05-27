منح من الجامعة الأمريكية في القاهرة لدراسة علم الآثار المصرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة سيمنح برنامج Simpson Endowed للمنح الدراسية منحة مدتها عام واحد في علم الآثار المصرية الطلاب الجامعيين والخريجين الذين يسعون للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مع إعطاء الأفضلية لمن يلتحقون بالكليات والجامعات الأمريكية. شروط التقديم يجب على الطالب أن يكون قد أتم التسجيل في ما لا يقل عن تسع ساعات معتمدة في علم الآثار المصرية. يجب على مقدم الطلب كتابة مقال مكون من 1500 كلمة حول سبب رغبته في دراسة علم الآثار المصرية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بما في ذلك الإشارة إلى ثلاث دورات لعلم الآثار المصرية يرغب/ ترغب في أخذها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. Advertisements آخر موعد للتقديم: 01 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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