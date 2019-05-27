مسابقة ألفريد فرايد للتصوير الفوتوغرافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تهدف مسابقة Alfred Fried للتصوير الفوتوغرافي لعرض الجهود البشرية المبذولة للعيش معا بسلام والبحث عن الجمال والخير . تذهب الجائزة للصور التي عبرت بأفضل صورة ممكنة بأن مستقبلنا يكمن في التعايش السلمي. شروط التقديم جائزة Alfred Fried للتصوير الفوتوغرافي متاحة للمصورين المحترفين والهواة من جميع أنحاء العالم. يمكنك إرسال مجموعة من الصور كتسليم واحد بدون فكرة رئيسية واحدة، أو يمكنك إرسال حتي 20 صورة كقصة واحدة. بالنسبة لكل إرسال ( سواء كان صورة منفردة أو قصة) عليك إرفاق شرح للصورة بالإنجليزية، بحد أقصي 2000 حرف. لا يوجد رسوم للالتحاق بالمسابقة. إذا كنت بعمر 14 عام أو أصغر، لا يمكنك الالتحاق بهذه المسابقة، يمكنك التقديم علي مسابقة Children’s Peace Image of the Year. Advertisements آخر موعد للتقديم: 02 حزيران (يونيو) 2019. للتقديم والمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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