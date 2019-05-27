تدريب لمدة 5 شهور مع مرجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تبحث مرجع عن متدربين مبدعين، مبادرين و متحمسين للعمل ضمن فريقها لمدة خمسة أشهر. تدريب مرجع يعتبر فرصة عظيمة للعمل مع الفريق علي المنح و التعليم وسط بيئة عمل عالمية. نشجع المتقدمين المهرة و الشباب المتحمس للانضمام إلى تدريب مرجع. المهام الوظيفية Advertisements البحث عن المنح والفرص المختلفة. تجهيز المنح لنشرها باللغة الإنجليزية. ترجمة المنحة وتجهيزها للنشر باللغة العربية. عمل قاعدة بيانات للمنح. تنظيم فقط حدث واحد أونلاين أو غير ذلك لمرجع عن المنح فى بلدك. آخر موعد للتقديم: 10 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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