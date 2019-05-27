"طيفاع" تتكبد 85 مليون دولار لدواء يسبب الإدمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجبرت شركة الأدوية الإسرائيلية "طيفاع"، أمس الأحد، على دفع 85 مليون دولار لولاية أوكلاهوما الأميركية، لتسوية نزاع قضائي بشأن التهم الموجهة إليها بالتسبب في إدمان مستخدمي عقاقير تتكون من الأفيون، حسب ما أفاده المدعي العام.

وأتى هذا الإعلان بعد أن توصلت شركة "بوردو فارما" المصنّعة لمسكن الآلام "أوكسيكونتين"، وهو السبب الرئيسي وراء الأزمة التي توفي على اثرها عشرات الآلاف في الولايات المتحدة، إلى تسوية بقيمة 270 مليون دولار مع الولاية في آذار/ مارس.

وصرّح المدعي العام في أوكلاهوما، مايك هانتر، في البيان أن تسوية "طيفاع" تعكس "إصرار (الولاية) على محاسبة المتهمين في هذه القضية على خلفية الجرعات المفرطة من الأفيون، ووباء الإدمان الذي يواصل حصد آلاف الأرواح كل عام".

ومن المقرر أن تستخدم الولاية الأموال لمكافحة أزمة الأفيون، بحسب هانتر، بينما سيجري الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

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وفي نفس السياق، ستبدأ محاكمة شركة أخرى عملاقة في مجال صناعة الأدوية هي "جونسون أند جونسون" في أوكلاهوما، غدا الثلاثاء، إذ تواجه اتهامات مشابهة بأنها روّجت بشدة لمسكنات الآلام التي تحتوي على الأفيون، رغم معرفتها بخطر الإدمان.

ووفق المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن الإفراط في تناول المسكنات التي يتم الحصول عليها بوصفات طبية، والهيروين الذي يستخدم كآخر خيار بالنسبة لمدمني الأفيون، ازداد بشكل كبير خلال السنوات الـ20 الماضية.

وفي هذه الفترة، توفي نحو 400 ألف شخص جراء الإفراط في تناول الأفيون، إما بوصفات طبية أو بشكل غير شرعي، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.