وظيفة كاتب مختص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تبحث شركة أيس كيوب للتكنولوجيا عن كاتب مختص بالتكنولوجيا. المؤهلات المطلوبة Advertisements درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة. بتصميم وإنشاء وتحديث العديد من أنواع الوثائق التقنية والمساعدة عبر الإنترنت وأدلة المستخدم والأوراق البيضاء ومواصفات التصميم والعروض التقديمية والمستندات الأخرى. وضع مواصفات متطلبات البرامج. فهم استراتيجيات تسليم البرنامج وتطوير المحتوى الذي ينقل الرسائل الرئيسية، ومقترحات القيمة، والمفرقات الرئيسية. آخر موعد للتقديم: 31 أيار (مايو) 2019 للتقديم والمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة العنوان التالي: [email protected]

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