جامعة بيرزيت تبحث عن مختصين في الرياضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يتطلع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت إلى التعاقد مع مختصين في المجالات التالية: مدرب في مجال الرعاية الرياضية. مدرب في مجال الحوكمة الرياضية. مدرب في مجال إدارة المشاريع الرياضية. المؤهلات المطلوبة خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في العمل في نفس مجال موضوع التدريب. خبرة في تطوير وتصميم وتنفيذ برامج التدريب في المجالات المحددة أعلاه. معرفة وإلمام بالقطاع الرياضي المحلي والإقليمي والعالمي. Advertisements المهام المطلوبة في كل مساق تصميم الإطار العام للمساق. تصميم الحقيبة التدريبية بما تشمل (المواد المرجعية، الحالات الدراسية، التمارين والأنشطة). تنفيذ الجلسات التدريبية الصفية ومتابعة المهام المطلوبة مع المشاركين. تقديم تقرير نهائي عن التدريب وإعطاء تقييم شامل عن المشاركين. آخر موعد للتقديم: 07 حزيران (يونيو) 2019. للمهتمين والمختصين في هذه المجالات، نرجو إرسال سيرة ذاتية محدثة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وتحديد المجال المهتمين به.

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