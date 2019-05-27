استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يونيو المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، عزمها الاستقالة من منصبها، معلنة أنّها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو (حزيران) المقبل. وقالت ماي في تصريحات أدلت بها للصحافيين خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت: «أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو المقبل».

وقالت ماي إنها فعلت ما بوسعها لتحقيق الديمقراطية وحماية الاتفاق وإبرامه.

وأضافت أن «عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام».

وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب «لكن ليست الأخيرة بالتأكيد»، بحسب تعبيرها، وتابعت: «أشعر بالامتنان لكوني حزت على فرصة خدمة البلد الذي أحبه»، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.

خطوة ماي تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال جيفري كليفتون براون رئيس لجنة 1922 وهي اللجنة التي يمكنها إقالة رؤساء الحكومة، إنه يتوقع أن تبقى ماي رئيسة مؤقتة للحكومة لحين اختيار خليفة لها.

وصرح كليفتون براون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سيكون من الأنسب إذا استمرت كرئيسة مؤقتة للحكومة خلال انتخاب زعيم حزب المحافظين ليتولى حينها منصب رئيس الوزراء».

ويستغرق انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين نحو ستة أسابيع. وقالت صحيفة «التايمز» إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب في العاشر من يونيو المقبل بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبريطانيا.

وسيعمق رحيل ماي أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ سيسعى رئيس الوزراء الجديد على الأرجح إلى اتفاق أكثر حسمًا مما يزيد احتمالات الصدام مع التكتل وإجراء انتخابات عامة مبكرة، بحسب وكالة «رويترز».