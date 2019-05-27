نائب رئيس البرلمان يعلن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب التقى بمكتبه اليوم الاثنين، زينة علي احمد ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق والوفد المرافق لها ، لبحث اخر المستجدات المتعلقة باستحداث معهد التطوير البرلماني".ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن "لجنة المستشارين التابعة لمكتب النائب الاول حققت خطوات كبيرة في مجال استحداث معهد التطوير البرلماني الذي سيكون مؤسسة تعمل على تطوير العمل النيابي سواء على مستوى النواب او الموظفين، اضافة الى امكانية ان يكون جهة استشارية تمد مجلس النواب والنواب واللجان بالمشورة سواء على مستوى التشريع او الرقابة".

واعلن الكعبي عن "وجود مساعي لدى الحكومة وكذلك مجلس النواب ، بترك الموازنة المالية التقليدية او ما تعرف بموازنة البنود التي لم تعد تأخذ بها البلدان منذ سنين والتحول للبدء بأعداد موازنة البرامج والخطط مع امكانية ان ينسق برنامج الامم المتحدة لعمل ورش مكثفة للنواب والمعنيين في بلدان تأخذ بهذا النوع من الموازنات لغرض الاطلاع على تجربتهم وتجاوز العقبات مستقبلا".