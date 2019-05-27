ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن "لجنة المستشارين التابعة لمكتب النائب الاول حققت خطوات كبيرة في مجال استحداث معهد التطوير البرلماني الذي سيكون مؤسسة تعمل على تطوير العمل النيابي سواء على مستوى النواب او الموظفين، اضافة الى امكانية ان يكون جهة استشارية تمد مجلس النواب والنواب واللجان بالمشورة سواء على مستوى التشريع او الرقابة".
واعلن الكعبي عن "وجود مساعي لدى الحكومة وكذلك مجلس النواب ، بترك الموازنة المالية التقليدية او ما تعرف بموازنة البنود التي لم تعد تأخذ بها البلدان منذ سنين والتحول للبدء بأعداد موازنة البرامج والخطط مع امكانية ان ينسق برنامج الامم المتحدة لعمل ورش مكثفة للنواب والمعنيين في بلدان تأخذ بهذا النوع من الموازنات لغرض الاطلاع على تجربتهم وتجاوز العقبات مستقبلا".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس البرلمان يعلن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.