دراسة جديدة تنصح النساء بعدم الزواج والإنجاب... والسبب؟

وذكر تقرير نشره موقع "ديلي ميل" اليوم، أن الدراسة نشرت في كتاب بعنوان "Happy Ever After"، والتي تؤكد أن النساء غير المتزوجات هن الأسعد في المجتمع.

وفي كتابه قال "دولان"، إن الرجال يستفيدون من الزواج لأنهم يهدأون، ويتحملون مخاطر أقل بالحياة اليومية، ويربحون الأموال كما أن الرجل ربما يعيش فترة مدة زمنية أطول قليلا، وعلى العكس، تتحمل المرأة المزيد من المسؤوليات في المنزل والعمل، ويمكنها أن تفقد سعادتها وحياتها في وقت مبكر".



وقال أستاذ العلوم السلوكية البريطاني إن الدراسة الجديدة تشير إلى أن المجموعة الفرعية الأكثر صحة وسعادة هي النساء اللائي لم يتزوجن أو ينجبن أطفالا، وعلى الجانب الآخر، المتزوجون أسعد من المجموعات السكانية الفرعية الأخرى".

وخلال حديثه في مهرجان هاي، أضاف البروفيسور دولان :"لدينا بعض البيانات الطولية الجيدة التي تتابع الأشخاص أنفسهم مع مرور الوقت، إذا كنت رجلاً يجب عليك أن تتزوج، ولكن إذا كنتي امرأة فلا تهتمي بالأمر".



وطبقًا لنتائج الدراسة، فإن الرجال يكتسبون المزيد من الفوائد الصحية والمادية، في حين تتعرض النساء المتزوجات في منتصف العمر لخطر أعلى من الأمراض الجسدية والعقلية مقارنة بنظرائهن العازبات".