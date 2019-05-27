الحرس الثوري: الوجود الأمريكي بالخليج في أضعف حالاته

ونقلت وكالة "فارس" عن فدوي قوله، إنه "لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الاكبر اميركا".

واضاف، ان "الاميركيين هم اليوم، في اضعف حالاتهم في منطقة غرب اسيا على مدى تاريخ تواجدهم فيها وان العدد الاقل من سفنهم الحربية هي الان في الخليج حتى ان حاملة الطائرات الاميركية التي كانت قد تحركت نحو المنطقة وفق برنامج مسبق قد توقفوا بها في المحيط الهندي ولم ياتوا بها الى الخليج بسبب الخوف الذي اعتراهم".



وأوضح فدوي، أن "العالم كله قد اتحد في سوريا امام جبهة المقاومة حيث اتخذوا نهجاً خبيثاً لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم وقد اقر الرئيس الاميركي بان هدفهم كان الاطاحة بالدولة فيها الا انهم فشلوا بسبب معارضة الجمهورية الاسلامية".

وأشار الادميرال فدوي الى "اجراءات اميركا الشيطانية في شن الحرب النفسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مؤكداً أن "الانشطة الاميركية في تخطيط وبرمجة عمليات الحرب النفسية وبث الاشاعات هي اعمال شيطانية، وان الثورة الاسلامية والمقاومين السائرين على نهجها هم من دحروا الجماعات الارهابية العميلة للاستكبار العالمي".

