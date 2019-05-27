

وبينت مديرية الشرطة ان احدى واربعين دورية من شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية المخصصة لتأمين الزائرين. وبينت مديرية الشرطة ان احدى واربعين دورية من شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية المخصصة لتأمين الزائرين. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شرطة النجف تنشر ٤١ دورية للخطة الأمنية الخاصة بالزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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