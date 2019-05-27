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بالفيديو: شرطة النجف تنشر ٤١ دورية للخطة الأمنية الخاصة بالزيارة

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وبينت مديرية الشرطة ان احدى واربعين دورية من شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية المخصصة لتأمين الزائرين.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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