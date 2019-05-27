بالفيديو: ارتفاع درجات الحرارة يثير مخاوف المواطنين

ودعا معنيون الحكومة والجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد في المستشفيات لاستقبال حالات الاجهاد الحراري، خاصة لتزامن الموجة مع شهر رمضان المبارك.

وكالعادة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا حيث تندر عدد من المواطنين مطلقين الفكاهات حول موجات الحر، او تداول التحذيرات او بعض الاشاعات مثل ان بغداد تسجل اعلى درجات حرارة بالعالم.



وشهدت السنوات الماضية حالات وفيات في انحاء متعددة من البلاد نتيجة للارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في فصل الصيف، الذي يصفه المواطنون بأنه امر يضاعف من معاناتهم لا سيما مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي.

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