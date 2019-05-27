البرهان يصل إلى جنوب السودان في ثالث جولة خارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية وفق ما نقلت مصادر لـ"العين الإخبارية".
وكان في استقباله بمطار جوبا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وعدد من المسؤولين بالدولة.
وقالت مصادر سودانية إن البرهان سيجري مباحثات رسمية مع رئيس دولة جنوب السودان، حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على تطورات الوضع السياسي في السودان.
وتمثل جنوب السودان المحطة الثالثة خارجيا لرئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، حيث زار قبلها مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين الماضيين.
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