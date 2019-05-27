أول معرض للكتاب الإماراتي.. آلاف العناوين و25 دار نشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في الشارقة الدورة الأولى من معرض الكتاب الإماراتي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. #بوابة_العين

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