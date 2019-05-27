علي النعيمي: الإرهاب يستهدف الأديان والأوطان

حذر الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، من أن الإرهاب يستهدف الأديان والأوطان معا.



جاء ذلك خلال كلمة له، الإثنين، بالمؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار 3 أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وأعرب علي النعيمي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرعاية الكريمة لمؤتمر الوسطية والاعتدال.

وخاطب علي النعيمي المشاركين بالمؤتمر بالقول: "أنتم القلب النابض للأمة الذي يحفظ به الله الدين والعباد؛ لذلك علينا جميعا التصدي لموضوع التطرف والإرهاب".

ويعقد المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف عبر جلسات تنبض على إيقاع الوسطية والاعتدال، إلى تقديم ترياق للتطرف الذي تزرعه أطراف داخل المنطقة وخارجها.