انت الان تتابع «البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.

تأتي هذه الخطة في إطار جهود وزارة الدفاع الأمريكية لاستغلال آليات تحليل البيانات الضخمة لأغراض البحث الاجتماعي. وتهتم هذه الدراسة بالرسائل التي تم بثها علنا بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يتم التركيز فيها على التواصل الشخصي بين الأفراد كما لن يتم نشر هويات الأشخاص في هذه

تأتي هذه الخطة في إطار جهود وزارة الدفاع الأمريكية لاستغلال آليات تحليل البيانات الضخمة لأغراض البحث الاجتماعي. Advertisements وتهتم هذه الدراسة بالرسائل التي تم بثها علنا بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يتم التركيز فيها على التواصل الشخصي بين الأفراد كما لن يتم نشر هويات الأشخاص في هذه الدراسة البحثية. يذكر أن هناك أكثر من مليار و200 مليون مستخدم نشط بصورة يومية على فيسبوك وأكثر من 300 مليون مستخدم شهريا على تويتر. وقال ويليام كارتر، المسئول بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بواشنطن، إن أهمية مثل هذا المشروع تكمن في كونه يساعد في الدفاع ضد "أعداء" يسعون لتدمير الديمقراطية وبث الانقسام في داخل المجتمعات الغربية". اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.